Песня Ренаты Штифель стала саундтреком к сериалу «Реальные пацаны» (ВИДЕО)

01.10.2016 (08:52)

Речь идет об одном из хитов певицы под названием «Конец фильма»

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Саундтреками к различным сезонов сериала были хиты Димы Билана, Виагры, Полины Гагариной, Нюши, а теперь и Ренаты Штифель. Речь идет об одном из хитов певицы под названием «Конец фильма».Рената Штифель узнала о том, что ее песня попала в сериал «Реальные пацаны» случайно, когда сторонники прислали ей привет. Впоследствии создатели сериала обратились к ней, чтобы включить «Конец фильма» в сборник саундтреков, вышедший в iTunes.Слушайте песню землячки здесь: