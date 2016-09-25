США будут бить по России еще 10 лет и вернут Крым Украине

01.10.2016 (10:47)

Такое заявление прозвучало от российского политика Ирины Хакамады

Власти США очень серьезно настроены в отношении возврата Крыма в состав Украины, и в ближайшие десять лет они продолжат бить по РФ так, что «расколошматят там все».

Такое заявление в эфире Радио Свобода прозвучало от российского политика Ирины Хакамады.

По ее словам, российским властям нужно было давно провести переговоры с американской стороной по Крыму, чтобы власти США уговорили Киев отдать полуостров России на определенных условиях, однако теперь делать это поздно, и американцы настроены очень решительно в том, что касается возврата аннексированного Крыма в состав Украины. Хакамада отмечает, что европейцы уже почти сдались, но американцы настроены очень решительно, и они уверены, что в течение десятилетия РФ вернет Крым Украине. США продолжат бить в эту точку, но, считает Хакамада, это будет большой ошибкой, поскольку ситуация будет очень тяжелой и превратится в «теорию управляемого хаоса».

По мнению политика, такая позиция США не принесет пользы ни России, ни Украине, и это выгодно американцам, а крымчане, украинцы и россияне погрязнут в своих странах. Многие пытались управлять Россией, но из этого ничего хорошего не выходило, отметила Хакамада.

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