В деле о массовом убийстве алкоголем в Харькове обнаружили след Путина

01.10.2016 (10:53)

Путин спланировал спецоперацию против ВСУ

Метанол подпольным производителям суррогата поставляли из Севродонецка, куда он попадал из России. водка селедка У харьковской водки - российское происхождение.

Метанол, из которого в Харькове делали суррогатный алкоголь, унесший уже 38 жизней, поставляли из предприятия в Северодонецке Луганской области. А туда спирт попадал из России, сообщил на своей странице в Facebook первый зампредседателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан. "Сейчас на этом предприятии проходит обыск", - сообщил он.

Количество умерших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 40 человек и 71 пострадавшего.

Патриоты пишут в соцсетях , что это спланированная Путиным спецоперация против ВСУ... Водка должна была попасть в зону АТО, но по ошибке ее выпили раньше.