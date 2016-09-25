В Киеве охранники СТО избили известного писателя

01.10.2016 (10:59)

Избили Святослава Степкина, более известного под псевдонимом "Горький Лук"

В Киеве в ночь на 1 октября охранники СТО напали на популярного писателя и блогера Святослава Степкина, более известного под псевдонимом "Горький Лук".

О нападении сообщил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Луценко.

"В 1:20 позвонила Ольга Значкова, девушка писателя, известного на просторах пост-ссср Святослава "Горький Лук" - сказала, что охранники элеватора, что на Подоле, напали на ее возлюбленного. Мы были рядом и прибежали за 3 минуты. Оказалось, что территория СТО и автоматической автомойки, где это происходило - это их частная территория, и они могут даже расстрелять при необходимости. Как видно из нашего видео, там очевидно открытая территория, ибо КП киевмлин явно занимается на своей территории коммерческой деятельностью, и выезд на сто и другие заведения там открытый.

Эвелина Ганская вызвала полицию, экипаж прибыл вовремя, меньше 10 мин. Потом приехал Евгений Луговский, директор кп киевмлын, распорядился сотрудникам автомойки(!) и охраны заблокировать нас и полицию (!), нецензурно ругался и оскорблял. Сейчас здесь сидим и работаем с полицией, друзья пишут заявление", - написал нардеп.

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