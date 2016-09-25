В Москве людей массово сгоняют в бомбоубежища

01.10.2016 (11:14)

Власти планируют укрыть 100% населения города

Все подземные убежища в Москве, которые полностью подготовлены для размещения населения, начали массово сгонять население, сообщает заместителm начальника ГУМЧС России по столице Андрей Мищенко.

«В Москве началось размещение населения в помещениях подземного пространства города», — заявил Мищенко. Он подчеркнул, что власти планируют укрыть 100% населения города.

С чем это связано ? Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) сообщило о начале подготовительной стадии к производству модернизированной атомной бомбы B61-12. Началось серийное производство модернизированной ядерной бомбы. Сегодня основным термоядерным оружием стратегических ядерных сил США является бомба B61. Модификация бомбы — уже двенадцатая по счету — позволит использовать ее как на стратегических бомбардировщиках, так и на самолетах тактической авиации. Боится ли Путин ? Нет, он просто ссытся от одной мысли, что у американцев будет возможность в любой момент превратить Россию в радиоактивный пепел.

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