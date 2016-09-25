Внимание розыск : В Мукачево исчезли 13-летние парень и девушка (ФОТО)

01.10.2016 (11:23)

Всем, кому известно местонахождение детей, просим сообщать по тел. «102»

К правоохранителям обратились родители мукачевцев Жанны Роман и Тиберия Форкоша и сообщили о том, что их несовершеннолетние дети исчезли, вероятно, поехали в город Стрый Львовской области. Дети низкого роста, на вид 12 лет.

Жанна Роман – девочка, склонная к полноте, рост 140-145 см, короткие русые волосы. Была одета в желтую кофту, спортивные штаны черного цвета и черные кроссовки.

Тиберий Форкош – худощавый, 140-145 см роста, имеет темный цвет волос. Был одет в светлые джинсы, черные кроссовки и голубую футболку.

Всем, кому известно местонахождение детей, просим сообщать по тел. «102».

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

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