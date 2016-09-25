В Закарпатье полицейские поймали мужчину с метамфетамином (ФОТО)

|Шприц в присутствии понятых изъят и направлен на экспертизу
Работники Мукачевского отделения полиции во время проведения операции «Мак» поймали мужчину с наркотиками, который, увидев правоохранителей, пытался избавиться метамфетамина.
Вчера, 30 сентября, вечером работники полиции поймали мужчину с наркотиками между селами Куштановица и Верхний Коропец Мукачевского района. Заметив правоохранителей, он попытался убежать и незаметно выбросить шприц с наркотическим веществом.
Установлено, что этим лицом является 31-летний ранее не судимый житель села Станово. Шприц в присутствии понятых изъят и направлен на экспертизу.
Отдел коммуникации
полиции Закарпатской области
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