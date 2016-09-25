Хороши чертовки... Сексуальные цыпочки "за 50" щеголяли на конкурсе красоты в Бразилии (ФОТО)

01.10.2016 (14:05)

Они дадут фору любой молоденькой модели!

Обычно к участницам конкурсов красоты выдвигают огромный список требований. Конкурсантки также попадают под жесткие возрастные рамки. Казалось бы, что необычного в конкурсе, который еще весной прошел в Бразилии?

Все модели, которые принимали участие в соревновании, были обладательницами прекрасной фигуры и завидных форм. Но кое-что кардинально отличало этот конкурс от остальных...

Дело в том, что основное условие этого конкурса — это то, что всем его участницам немножко за 50 и у всех них уже есть внуки. Ты до сих пор не веришь прочитанному и увиденному? Ну что же, посмотри, как можно выглядеть, когда тебе уже стукнуло за 50.

Даже язык не поворачивается назвать этих красоток бабушками.

Они дадут фору любой молоденькой модели!

Хороши чертовки!

«Нам года — не беда», — под таким девизом мог бы проходить конкурс красоты бразильских бабушек.

Ясное дело, все они не обошлись без пластических хирургов. Но лишь одним хирургическим вмешательством тебе никогда не добиться таких результатов. Это постоянная работа над собой. Эти женщины доказывают, что 50 лет — не повод для уныния, ведь женщина прекрасна в любом возрасте. 50 лет - это очередной этап твоей жизни, который дарит тебе новый расцвет сил и энергии. Но тебе решать: молодиться или принимать себя такой, какой ты есть. Расскажи об этом необычном конкурсе своим друзьям!

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