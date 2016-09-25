Ужгородскими улицами ползают огромные ядовитые змеи (ФОТО)

01.10.2016 (14:50)

С потеплением, которое пришло на днях в Ужгород, активизировались змеи.

С потеплением, которое пришло на днях в Ужгород, активизировались змеи. Сразу несколько ужгородцев зафиксировали пресмыкающихся на тротуарах города.

Фотографии змей сделали Leonid Maharyta и Галина Василюк.

В частности, змею длинной в 1,5 метра зафиксировали на Славянской набережной. Еще одна змея ползла по тротуару одной из ужгородских улиц.

Два нелегала из Индии пытались попасть из Закарпатья в Венгрию (ФОТО)