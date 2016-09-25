Ужгородскими улицами ползают огромные ядовитые змеи (ФОТО)

|С потеплением, которое пришло на днях в Ужгород, активизировались змеи.
С потеплением, которое пришло на днях в Ужгород, активизировались змеи. Сразу несколько ужгородцев зафиксировали пресмыкающихся на тротуарах города.
Фотографии змей сделали Leonid Maharyta и Галина Василюк.
В частности, змею длинной в 1,5 метра зафиксировали на Славянской набережной. Еще одна змея ползла по тротуару одной из ужгородских улиц.
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Комментарии
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Полозы,безобидные змеи,но конечно неприятно учитывая полное невосприятие этих пресмыкающихся Людьми,максимум что может эта змея так это прихватить своей пастью,но только если её преследовать,или наступить на неё