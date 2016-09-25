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Ужгородскими улицами ползают огромные ядовитые змеи (ФОТО)

01.10.2016 (14:50)
С потеплением, которое пришло на днях в Ужгород, активизировались змеи.
С потеплением, которое пришло на днях в Ужгород, активизировались змеи.

С потеплением, которое пришло на днях в Ужгород, активизировались змеи. Сразу несколько ужгородцев зафиксировали пресмыкающихся на тротуарах города.

Фотографии змей сделали Leonid Maharyta и Галина Василюк.

В частности, змею длинной в 1,5 метра зафиксировали на Славянской набережной. Еще одна змея ползла по тротуару одной из ужгородских улиц.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

01.10.2016 (15:24) / Пітьо чампайші

Полозы,безобидные змеи,но конечно неприятно учитывая полное невосприятие этих пресмыкающихся Людьми,максимум что может эта змея так это прихватить своей пастью,но только если её преследовать,или наступить на неё