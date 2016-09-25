3D-реконструкция: Бронецкий замок - самая таинственная крепость Закарпатья (ФОТО)

01.10.2016 (14:55)

Загадочная крепость Закарпатья - Бронецкий замок

В Закарпатье на территории Иршавского района, недалеко от села Бронька, находятся останки одной из самых загадочных крепостей Закарпатья - Бронецкого замка.

О нем известно очень мало, но все же немного истории:

Воспринимая отступление монголо-татар во главе с Батыем как явление временное, во второй половине 13 века в Венгерском королевстве спешно возводятся разного рода объекты военного значения. Именно в это время начинают строить первые укрепления на горе Бронецкого Замка. Основное назначение замка это - контроль границы королевства со стороны Карпат, его путей, а также как место дислокации небольших военных отрядов. Благодаря размещению в труднодоступном месте на крутых скалистых склонах, с отсутствием удобных путей подхода, замок трудно было успешно атаковать или незаметно к нему приблизиться.

Первое упоминание о нем датируется 1265 годом, когда замок штурмовал Иштван V, который постоянно пытался захватить трон своего отца короля Белы IV поднимая восстания. В 1273 году королем Ласло IV Кун (сыном Иштвана V) была выдана грамота в которой упоминается Бронецкий замок, который был отобран у врагов его отца. Последний король династии Арпада - Эндре III был вынужден разрушить некоторые пограничные крепости через мирный договор с другим претендентом на трон - герцогом Альбрехтом Австрийским. В 1291 году замок был разрушен. Эта дата и стала официальным уходом замка от политический и военных дел. Уже в 1336 году в граничных описаниях местности он упоминается как разрушение Бронецкого Замка или «destructum castrum Baranka».

Однако замок дальше продолжал играть роль в жизни людей. Часто он использовался различными путешественниками или авантюристами как место отдыха с дороги, куда они заселялись на несколько дней или даже недель и месяцев. Последнее в некоторой степени подтверждается записями от 1511 венгерским военным писарем Габор Тидошем, по крайней мере он вспоминает руины Бронецкого замка как "viatorum ruinas" или руины путешественников. И нет сомнений что руины замка видели немало различных людей того времени.

Уже около 700 лет как замок лежит в руинах, и можно было бы вообще все воспринимать как легенду, однако остатки каменных стен делают его вполне историческим объектом, одним из двух закарпатских рыцарского замка.





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