В Закарпатье иномарка сбила 69-летнюю женщину - пенсионерка умерла в реанимации

|Полицейские уже определили, что водитель "КИА" был трезвым
Вчера в Чопе произошла авария со смертельным исходом. На улице Главной авто "KIA Sorento" сбило 69-летнюю женщину, жительницу соседнего Соломонова.
Женщину сразу повезли в больницу Ужгорода, однако спасти ей жизнь врачи не смогли - она умерла в реанимации.
Полицейские уже определили, что водитель "КИА" был трезвым. Как случилось, что он совершил наезд на пешехода, выясняют правоохранители.
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