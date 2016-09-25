В Закарпатье иномарка сбила 69-летнюю женщину - пенсионерка умерла в реанимации

01.10.2016 (15:24)

Полицейские уже определили, что водитель "КИА" был трезвым

Вчера в Чопе произошла авария со смертельным исходом. На улице Главной авто "KIA Sorento" сбило 69-летнюю женщину, жительницу соседнего Соломонова.

Женщину сразу повезли в больницу Ужгорода, однако спасти ей жизнь врачи не смогли - она умерла в реанимации.

Полицейские уже определили, что водитель "КИА" был трезвым. Как случилось, что он совершил наезд на пешехода, выясняют правоохранители.

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