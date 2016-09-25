Губернатор Закарпатья Москаль раскритиковал реформу полиции

01.10.2016 (17:11)

Москаль: Полицейская реформа – дурость на совести Деканоидзе

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что действующая реформа полиции – это дурость так называемых реформаторов, считающих, что за три месяца можно выучить правоохранителя.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Это не была реформа. Это была глупость, сделанная государством, поверив в то, что за 3 месяца можно выучить полицейского и выпустить его в среду, которая сегодня находится в состоянии депрессии", – заявил областной руководитель, в прошлом работавший высокопоставленным сотрудником МВД, и считающийся экспертом в сфере правоохранительных органов.

Москаль считает, что вина за так называемую трехмесячную подготовку полностью лежит на совести главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе и тех "реформаторов", затеявших "бездумную реформу".

Также Москаль раскритиковал слова Деканоидзе, которая выгораживала правоохранителей, отметив, что в США в случае чего правоохранитель имеет право на использование табельного оружия.

"Там (в США - ред.) оружие является легально зарегистрированным. У нас тоже, у каждого скоро будет оружие, но нелегальное. Потому что с фронта тянут все, что могут. Мы обнаруживали целые склады не террористов, не диверсионных разведывательных групп, а наших доморощенных. Одни пришли воевать, как всегда, другие пришли на фронт воровать", – сказал губернатор.

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