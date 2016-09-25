Суд Чехии потребовал переименовать консульство террористов в Остраве

01.10.2016 (17:15)

В Чехии раскрыли аферу с "консульством ДНР"

Районный суд города Острава, в Чехии, потребовал от организации "Почетное консульство "Донецкой народной республики" изменить название. Такое решение было принято на основании запроса Министерства иностранных дел Чешской Республики.

Суд подчеркнул, что эта организация выдает себя за учреждение, которым не является. Кроме того, согласно решению суда, если "консульство" не изменит название в течение 12 дней, то будет закрыто.

Эту информацию также подтвердила пресс-секретарь райсуда в Остраве Луцие Олшарова.

Открыла же учреждение под названием "консульство ДНР" пророссийская активистка Нела Лишкова.

"Если суд это утверждает, то я считаю это интригой или обманом, чтобы иметь повод закрыть мой представительный центр", – прокомментировала Н.Лушкова решение суда чешским СМИ.

Напомним, 1 сентября В чешском городе Острава официально открыли "представительский центр ДНР"