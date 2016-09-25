В Ужгороде шлагбаум помешал машине "скорой" помощи проехать к больному (ФОТО)

01.10.2016 (17:23)

На одной из ужгородских улиц обнаружили непонятный шлагбаум

На одной из ужгородских улиц обнаружили непонятный шлагбаум, через который медики на спецмашине не смогли проехать на вызов.

О неприятном инциденте сообщил свидетель событий Вася Молнар:

"Сегодня стал свидетелем как" Скорая помощь "не смогла проехать на вызов с сиреной по ул.8 Марта конец (у кафе" Верховинский Совет ») при выезд в Минай потому что какое-то ч ..... о по другому его нельзя назвать установило шлагбаум. Что тогда говорить когда недай Бог случится пожар как пожарным проехать??? Просьба компетентных органов разобраться с этим "шлагбаумом". Напомним что установление так называемых лежачих полицейских и шлагбаумов самовольно Н Е З А К О Н О! Просьба сделать репост. Надеюсь скорая успела так как от этого может зависеть жизнь и этого ч .... а что поставил шлагбаум также !!! "

Пока неизвестно, законно ли был установлен шлагбаум. Будем надеяться, что правоохранители отреагируют на инцидент.











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