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В Ужгороде шлагбаум помешал машине "скорой" помощи проехать к больному (ФОТО)

01.10.2016 (17:23)
На одной из ужгородских улиц обнаружили непонятный шлагбаум
На одной из ужгородских улиц обнаружили непонятный шлагбаум

На одной из ужгородских улиц обнаружили непонятный шлагбаум, через который медики на спецмашине не смогли проехать на вызов.

О неприятном инциденте сообщил свидетель событий Вася Молнар:

"Сегодня стал свидетелем как" Скорая помощь "не смогла проехать на вызов с сиреной по ул.8 Марта конец (у кафе" Верховинский Совет ») при выезд в Минай потому что какое-то ч ..... о по другому его нельзя назвать установило шлагбаум. Что тогда говорить когда недай Бог случится пожар как пожарным проехать??? Просьба компетентных органов разобраться с этим "шлагбаумом". Напомним что установление так называемых лежачих полицейских и шлагбаумов самовольно Н Е З А К О Н О! Просьба сделать репост. Надеюсь скорая успела так как от этого может зависеть жизнь и этого ч .... а что поставил шлагбаум также !!! "

Пока неизвестно, законно ли был установлен шлагбаум. Будем надеяться, что правоохранители отреагируют на инцидент.


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