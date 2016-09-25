В Закарпатье на границе с Венгрией огромные очереди

01.10.2016 (17:41)

На границе с Венгрией придется немного постоять

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 15.00 мониторинг очередей на пунктах пропуска с соседними государствами показал, что на территории Закарпатья быстро проехать участок границы можно на КПП "Ужгород", "Малый Березный", "Солотвино" и "Дьяково" - там очередей не наблюдается вовсе.

Зато на границе с Венгрией придется немного постоять. Так, на КПП "Лужанка" в очереди стоят около 50 автомобилей, на КПП "Косино" - 30, а на КПП "Вилок" - 20. КПП "Тиса", по данным пограничников, пока работает без очередей.

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