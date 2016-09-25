В Закарпатье грузовые фуры разрушили уникальный мост (ФОТО)

01.10.2016 (18:53)

Через старинный мост в Берегово ограничили автомобильный проезд

Председатель ОГА подписал распоряжение о временном ограничении движения грузовиков по мосту через канал Верке в Берегово. Уникальный каменный арочный мост в Берегово построенный еще в 1870 году, когда основным транспортным средством были конные экипажи.

Сейчас же через него в сутки проезжает до 200 грузовых фур, которые со стороны Мукачева следуют в направлении КПП «Дьяково» на украинско-румынскую границу, и в обратном направлении. Обследование технического состояния моста показало, что из-за чрезмерной эксплуатации грузовиками в сводах арок появились глубокие продольные трещины. Чтобы не допустить разрушения уникального сооружения, необходимо, во-первых, запретить проезд через нее автомобилей общей массой более 8 тонн, а, во-вторых, сделать капитальный ремонт.

Согласно распоряжению Москаля, вводится ограничение проезда через мост грузовиков общей массой более 8 тонн. Теперь фуры будут двигаться на КПП «Дьяково» и в обратном направлении через Сельце (Иршавский район). Соответствующие дорожные знаки и указатели со схемой объезда установят в ближайшие дни.

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