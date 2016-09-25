В Закарпатье лихач на тракторе наехал на пешехода и скрылся с места аварии

01.10.2016 (19:11)

Свидетели опознали в виновники ДТП жителя Иршавского района

Полиция проверяет показания свидетелей, которые указали на личность водителя, совершившего наезд на человека в селе Рокосово Хустского района и скрылся с места происшествия.

Вчера, 30 сентября, для работников Хустского отделения полиции поступило сообщение о ДТП в селе Рокосово. На месте аварии правоохранители выяснили, что водитель трактора «Т16» наехал на мужчину и скрылся. Свидетели опознали в виновники ДТП жителя Иршавского района.

Пострадавший доставлен в районную больницу, через множественные полученные травмы он госпитализирован в травматическое отделение. Сейчас работники Хустского отделения полиции проверяют показания свидетелей с коллегами из Иршавского района.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

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