Путин целый месяц будет руководить Совбезом ООН

01.10.2016 (20:12)

Молчит гад, значит всякую херню про нашу народно-демократическую власть думает

В субботу, 1 октября, Россия принимает председательство в Совете Безопасности ООН. Первое заседание под руководством России пройдёт в понедельник, 3 октября. На нём будет утверждена программа работы на текущий месяц. Затем состоится пресс-конференция постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

Сообщается, что планируется провести 20 заседаний, в соответствии с программой Совбеза на октябрь. Главным мероприятием станут дебаты по сотрудничеству ООН с такими региональными организациями, как ОДКБ, ШОС и СНГ.

«Центральным мероприятием российского председательства станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями: Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Содружеством независимых государств (СНГ)», — приводит РИА Новости заявление постпредства России при ООН.

В течение месяца ожидается две встречи по Сирии: на первой обсудят гуманитарную ситуацию, а на второй — применение в ходе конфликта отравляющих веществ. Также на период председательства России приходится шестое предварительное голосование по выработке рекомендации для Генассамблеи по кандидатуре нового Генсека ООН.

Возглавлять работу Совбеза Россия будет в течение всего октября. Затем на этом посту её сменит Сенегал.

Главным событием месяца станет шестое закрытое предварительное голосование в рамках процедуры избрания нового Генсека ООН 5 октября.

Про разгул оккупантов в Украине в пресс-релизах террористически-октябрьского СОВБЕЗА ООН не упоминается.

Молчат гады, значит всякую херню про нашу народно-демократическую власть думают...

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