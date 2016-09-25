Путин целый месяц будет руководить Совбезом ООН

|Молчит гад, значит всякую херню про нашу народно-демократическую власть думает
В субботу, 1 октября, Россия принимает председательство в Совете Безопасности ООН. Первое заседание под руководством России пройдёт в понедельник, 3 октября. На нём будет утверждена программа работы на текущий месяц. Затем состоится пресс-конференция постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.
Сообщается, что планируется провести 20 заседаний, в соответствии с программой Совбеза на октябрь. Главным мероприятием станут дебаты по сотрудничеству ООН с такими региональными организациями, как ОДКБ, ШОС и СНГ.
«Центральным мероприятием российского председательства станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями: Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Содружеством независимых государств (СНГ)», — приводит РИА Новости заявление постпредства России при ООН.
В течение месяца ожидается две встречи по Сирии: на первой обсудят гуманитарную ситуацию, а на второй — применение в ходе конфликта отравляющих веществ. Также на период председательства России приходится шестое предварительное голосование по выработке рекомендации для Генассамблеи по кандидатуре нового Генсека ООН.
Возглавлять работу Совбеза Россия будет в течение всего октября. Затем на этом посту её сменит Сенегал.
Главным событием месяца станет шестое закрытое предварительное голосование в рамках процедуры избрания нового Генсека ООН 5 октября.
Про разгул оккупантов в Украине в пресс-релизах террористически-октябрьского СОВБЕЗА ООН не упоминается.
Молчат гады, значит всякую херню про нашу народно-демократическую власть думают...
Путин отвлекает внимание Турчинова от настоящего плана - захвата Киева
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Он, только может руководить, биомассой рузькой........
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