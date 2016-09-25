Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 2 октября

|В Ужгороде облачное небо, без осадков
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 19-24°, в горах местами 14-17° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем 22-24° тепла.
Восход 07:31
Закат 19:08
Температура за последние 130 лет 02 октября:
макс: 26.5° (1965)
мин: -2.3° (1983)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мучеников Трофима, Савватия и Зосимы Пустынника. Со 2 октября проходили Трофимовские вечерки - выбор женихов. "На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним". В этот день бывал и первый снегопад. Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто - надо ждать суровую зиму
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