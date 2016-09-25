Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 2 октября

02.10.2016 (08:59)

В Ужгороде облачное небо, без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем ​​19-24°, в горах местами 14-17° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем ​​22-24° тепла.

Восход 07:31

Закат 19:08

Температура за последние 130 лет 02 октября:

макс: 26.5° (1965)

мин: -2.3° (1983)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мучеников Трофима, Савватия и Зосимы Пустынника. Со 2 октября проходили Трофимовские вечерки - выбор женихов. "На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним". В этот день бывал и первый снегопад. Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто - надо ждать суровую зиму