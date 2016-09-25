Граница со Словакией парализована - на КПП «Ужгород» произошел сбой системы

02.10.2016 (09:26)

Очередь из более 100 автомобилей выстроилась с обеих сторон

Пересечение границы остановилось около 2 часов назад, информируют наши читатели, которые ждут возможности въехать в Украину.

Очередь из более 100 автомобилей выстроилась с обеих сторон - на выезд из Украины и на въезд со стороны Словакии. Проблемы с пересечением границы, информируют читатели, возникли из-за того, что зависла система ГНСУ. Водители говорят, что это уже не первый сбой системы в последние несколько недель.

По неофициальной информации, "стоит" граница также и на КПП «Тиса», что в Чопе. Это заметно с камер видеонаблюдения ГНСУ, что установленные на границе.

Около 00:50 воскресенья 2 октября система ГНСУ вроде как заработала и проверка пограничников восстановилась.

В Закарпатье на границе с Венгрией огромные очереди