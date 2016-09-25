Гороскоп на неделю (3 - 8 октября)

02.10.2016 (09:28)

Недельный гороскоп с 3 сентября по 8 октября

Недельный гороскоп поможет Вам прожить эту неделю не просто хорошо, а максимально успешно! В астрологическом прогнозе для каждого знака Зодиака вы сможете оценить и применить наиболее актуальные рекомендации для себя. Вы узнаете на что стоит обратить свое внимание на этой неделе, а что наоборот нужно игнорировать для вашего же блага.

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



Ваша основная задача на эту неделю - добросовестно выполнять свою работу, деловой хватки и способностей вам не занимать. Не будьте излишне любопытны, не собирайте слухи и сплетни. Ваш авторитет и популярность заметно возрастут. Ваше личное обаяние и работоспособность определяет вероятность успеха в решении финансовых проблем. У вас может появиться возможность разобраться, кто вам настоящий друг, а кто просто знакомый, и открытие может вас удивить. Этому будет способствовать погруженность и сосредоточенность на главном. Ваша работоспособность повысится, откроются новые возможности и перспективы.

Телец



На этой неделе для достижения успеха необходимо использовать такие качества, как мягкость, гибкость и умение идти на разумный компромисс. В этом случае вы с легкостью преодолеете все препятствия и окажетесь победителем даже в самых сложных ситуациях. Необходимо наметить планы на неделю, она обещает быть достаточно напряженной и насыщенной событиями. Уделите достаточно времени решению старых проблем. Вы можете полагаться на помощь друзей и близких людей. Вам придется потратить максимум усилий, чтобы сохранить душевное равновесие. Начальство может придираться по мелочам. Не отказывайтесь от возможности помочь друзьям, так как в ближайшем будущем они окажут услугу вам.

Близнецы



На этой неделе вам представится масса разнообразных возможностей для карьерного роста и получения прибыли. Постарайтесь использовать их максимально полно. Ваша решительность, активность и деловитость не останутся незамеченными. Хороший период для карьерного роста. Постарайтесь не распылять время и силы понапрасну. Не стоит спешить с окончательными выводами относительно других людей. Проявляйте инициативу, делитесь своими творческими идеями. Но не спешите раздавать обещания, их будет не так-то легко выполнить. В выходные вам может очень пригодиться хладнокровие и терпение.

Рак



На этой неделе может повыситься ваша социальная активность, у вас появится возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять на людей. Не останавливайтесь на достигнутом — смело покоряйте очередную вершину и в карьере, и в любви. Кто-то рядом с вами способен легко выйти из равновесия, но сами не давайте для этого повода. У вас будет шанс с блеском продемонстрировать свои умения и навыки в профессиональной сфере В понедельник не стоит жадничать, сколь бы обоснованным не было такое желание. В среду постарайтесь слушать окружающих, особенно тех, кто старше и мудрее. Желательно не пользоваться жестким и безапелляционным тоном, иначе вы можете настроить коллег на враждебный лад.

Лев



Постарайтесь проявить целеустремленность и решительность не только в работе, но и в личной жизни. Не сомневайтесь в поставленных задачах - их стоит пытаться достичь, хоть это и будет непросто. Анализируйте свои ошибки и идите вперед. Вы готовы бороться за справедливость, но недоброжелатели постараются вставить вам палки в колеса. Не стоит сомневаться в собственных силах, мнительность уже не раз подводила вас. Вы все сможете, если захотите. Интенсивность вашей работы будет прямо пропорциональна вашему вознаграждению. Вы можете рассчитывать на помощь друзей и родственников. Постарайтесь уделить достаточно внимания своим родственникам, в противном случае в семье возможен разлад.

Дева



Будет успешна любая деятельность, связанная с преподаванием, обучением, спортом, развлечениями. Появится возможность поднять свой профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет дополнительная ответственность. Вам будут оказывать доверие и ждать поддержки и помощи. Помощь ближнему - это замечательно, но не делайте этого в ущерб личной жизни. Неделя может оказаться пестрой и напряженной, но это не должно пугать вас. Не стесняйтесь проявить свои организаторские и лидерские качества. Самой важной проблемой могут оказаться ваши взаимоотношения с коллегами и начальством. Дети могут потребовать от вас внимания и поддержки. Выходные хорошо бы провести на свежем воздухе в уединенной обстановке, вдали от ненужных встреч и разговоров.

Весы



Вы будете как никогда уверены в своих силах и правоте. Однако постарайтесь быть осторожнее с высказываниями, ваши оппоненты могут истолковать их не в вашу пользу. Стоит также опасаться сплетен. Не делитесь подробностями личной жизни с посторонними. Не показывайте окружающим уязвимых мест. Появится возможность изменения условий работы в лучшую сторону, только вовремя проявите инициативу. Займитесь приобретением новых профессиональных знаний и навыков. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей. Возможны интересные деловые предложения. В среду или четверг можно начать новый проект, перед вами могут открыться новые перспективы, если вы не будете излишне принципиальны.

Скорпион



На этой неделе и на работе, и дома госпожа Фортуна будет на вашей стороне. Так что начинайте осуществлять свои честолюбивые замыслы. В делах профессиональных вам потребуется неожиданный подход и быстрая реакция на изменение ситуации. Не стоит рассчитывать на мгновенные результаты и большую прибыль, однако вы точно не останетесь в накладе и сумеете заработать. Можете рассчитывать на помощь и поддержку окружающих. Вероятно многообещающее знакомство с интересными, творческими, влиятельными людьми. Не взваливайте на себя слишком большой объем работы, оставляйте пространство для личной жизни.

Стрелец



На этой неделе вам будет просто необходимо уравновесить свои и общественные интересы. Расширьте круг общения, тогда деловые встречи позволят увеличить сферу влияния, откроют новые перспективы. На работе пригодятся такие качества, как дипломатичность и спокойствие. Высокая работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе могут оказаться предметом зависти окружающих. Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит особого труда. Вас заметит и оценит по достоинству начальство. В среду и четверг не стоит планировать ничего серьезного. Однако не будьте пассивны и равнодушны.

Козерог



На этой неделе вы можете обрести новых друзей, ваша работа станет интереснее и увлекательнее. Новый взгляд на вещи позволит сформулировать новые идеи. В ваших силах изменить в лучшую сторону отношения с окружающими. Не вступайте в споры, они не принесут ничего конструктивного. Ожидается интересная информация, которая позволит вам продвинуться по карьерной лестнице. Не забывайте о близких людях, устройте семейный совет. Во вторник вам может достаться нелегкая задача, но вы выполните ее практически безупречно, это потребует от вас много сил, но и принесет полезный опыт. В пятницу рекомендуется начать ремонт дома или сделать крупные покупки. В субботу во время дружеской встречи у вас может родиться интересная идея.

Водолей



Неделя принесет творческое вдохновение, вы почувствуете прилив энергии, практически все замыслы будут удаваться. Вам просто необходимо соблюдать четкую последовательность в действиях, иначе возможна путаница. Вы должны быть открыты для новых предложений, и они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. Лучше не подписывать никаких бумаг без крайней необходимости. Вторик и среду лучше посвятить завершению незаконченных дел и подведению итогов. Сконцентрируйтесь на главном, а второстепенные дела и контакты пока немного подождут. В четверг, по возможности, сократите рабочий день до разумного минимума. В выходные постарайтесь отдохнуть от домашних проблем.

Рыбы



На этой неделе у вас появятся возможности для карьерного роста. Планируя что-либо лучше всего держать в секрете свои замыслы, это пойдет во благо для их осуществления. Есть шанс установить весьма полезные деловые связи, что благоприятно отразится на вашем социальном статусе. Но будьте осторожнее с новыми соблазнительными проектами, они могут вас отвлечь от пути истинного. Учитесь воспринимать по-новому жизненные ситуации. В целом эта неделя должна принести хорошее настроение, постепенный интеллектуальный подъем и как следствие - творческий всплеск. В выходные благоприятен пассивный отдых в тихой и спокойной обстановке.



