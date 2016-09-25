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В Боздошском парке Ужгорода построят грандиозный спортивный комплекс (ФОТО)

02.10.2016 (09:44)
Стоимость комплекса составит 22 миллионов евро
Стоимость комплекса составит 22 миллионов евро

Об этом сообщает Ужгородский пресс-клуб.

В Ужгороде с участием Богдана Андрийива, президента Федерации плавания Украины Дмитрия Качуровского, представителей политики и бизнеса состоялась презентация проекта нового рекреационно-спортивного комплекса, который планируется построить в Боздошском парке.

Стоимость комплекса составит 22 миллионов евро. По проекту, на его территории будет спортивная и курортная зона, в том числе и термальные бассейны. Уже через две недели проект обсудят в подкомитете Верховной Рады Украины.


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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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