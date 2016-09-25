С 1 октября вступил в силу новый закон для водителей авто

02.10.2016 (10:15)

За пределами города автомобилисты обязаны включать ближний свет фар

В Нацполиции напоминают всем водителям о том, что в период с 1 октября по 1 мая на всех дорогах, находящихся за пределами города, автомобилисты обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток.

Это распоряжение относится к водителям всех транспортных средств, которые будут передвигаться за пределами любого населенного пункта. В полиции отметили, что закон был принят в связи с тем, что в осенний, зимний и весенний период на дорогах страны наблюдается недостаточная видимость, и транспортным средствам необходимо дополнительное обозначение. Новое правило является обязательным для исполнения, и в случае нарушения ПДД водители будут оштрафованы.

Кроме того, новое правило направлено на повышение безопасности дорожного движения на дорогах Украины, как в светлое, так и в темное время суток. В случае нарушения нового правила дорожного движения водитель заплатит штраф в размере 425 гривен. Это правило не распространяется на движение в городах и других населенных пунктах страны.

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