Где любовь, а где бл#дство...

02.10.2016 (11:20)

А так нельзя. Любовь же не разменная монета, пацаны и девчонки

Как понять, что ты кого-то любишь?

Тебе типа всегда хочется этого человека? Ну, это влечение.

Тебе интересно с ним? Ну, это дружба.

Тебя восхищает то, чем он занимается и как круто он это делает? Это уважение.

Тебе нравится то, как он относится к тебе и какой ты с ним? Это самолюбование.

Обычно любовь замешана на всем вот этом вместе, но есть одна штука, которая категорически отличает любовь – от этого же набора признаков.

Это стремление делиться. То есть всем – в смысле своей жизнью и временем в ней – не только для того, чтобы удовлетворить свои потребности за счет этого человека (потрахаться, получить выгоду, восхищение и удовлетворение желаний здесь и сейчас), а потому что у вас – отношения.

Большой совместный проект, не всегда простой, не всегда состоящий только из удовольствий – но имеющий огромный потенциал и необходимость в инвестициях – инвестициях заботы, доверия, преданности, времени, сил, щедрости, ласки, принятия, терпения, искренности, добра и восхищения.

Это все – именно это – и есть ценность отношений. Когда вы создаете что-то общее, вместе, доверяя друг другу и поддерживая друг друга, восхищаясь друг другом, желая и любя: себя, друг друга и то общее, что вы создаете вместе.

Мы перестали в это верить. Мы верим в бабло и в удовольствие.

Мы стали поверхностыми и трусливыми – мы не можем осмелиться доверять и привязываться. Мы не верим в любовь и дружбу, потому что на каждом шагу мы сами то и дело поощряем те вещи, которых на самом деле стоит стыдиться: мелочность, подлость, блядство и лицемерие, которые стали выкатываться всем напоказ и превратились в атрибуты успешного и решительного гражданина. Я сейчас не говорю о тёлочках, которые выполняют роль чихуахуа у своего хозяина взамен на бабло и груминг. Я сейчас веду речь о взрослых самостоятельных людях, порой неглупых даже и образованых. Я имею ввиду такого, знаете ли, космополита, который предпочитает так называемые _свободные_ отношения (То есть никто никому ничего – типа того).

Случилась подмена понятий. Случилась страшная вещь, которая происходит всегда с какой-то хорошей идеей, когда та попадает в распоряжение безответственных мерзавцев. И так, скажем, независимость превратилась в инфантильное нежелание работать над отношениями, вкладываться в них, быть в них честными и делать выбор в их пользу, даже если иногда приходится отказываться от чего-то очень заманчивого. Нет, это всё утратили свою ценность. Доверие утратило свою ценность.

Стало вдруг с какого-то хуя нормальным говорить гадости за спиной у друга и ебаться на стороне, будучи в отношениях. За то, что человек говорит на вечеринке гадости про какого-то своего приятеля – он не получает в ответ удара в лицо или молчаливого игнорирования, мы не разворачиваемся и не уходим от этого человека прочь – мы его слушаем, выпиваем вместе с ним и добавляемся в друзья на фейсбуке. Потому что ведь он модный. Или известный. Или что там еще?

Почему-то человек, находящийся в отношениях с другим человеком и даже говорящий ему волшебные слова “Я люблю тебя” – без стыда и зазрения совести – ебется параллельно с другими людьми, рассказывает об этом своим знакомым и не становится потом для всех подлецом и лицемерной блядью. Остается всем хорошим приятелем и ему не объявляют бойкот за предательство – потому что ну как же – каждый волен решать, как поступать со своими отношениями. И вообще это просто он такой темпераментный человек, в нем слишком много сексуальности и он такой вот марафонец мазафака. Он не подлец, не обманщик и не прошмандовка, а просто очень сексуальный весь такой.

И вот мы все это поощряем – будучи инертными, безразличными, толерантными и полит-блять-корректными.

А, как известно, когда человек что-то поощряет по отношению к другим людям – означает, что он непрочь и чтобы с ним обходились так же. Вот и ходят все с поджатым хвостом – того и гляди кто-нибудь выебет ненароком и поминай как звали.

Лучше уж сразу по обоюдному согласию без обязательств и за деньги. И пусть даже тебе хочется этого человека, тебе с ним интересно, возможно, ты даже в полном восторге о того, что и как он делает и сам ты с ним себя прекрасно чувствуешь, а еще у вас отличный секс – но вдруг не выгорит, поэтому сложу-ка я свои яйца в разные корзины.

А так нельзя. Любовь же не разменная монета, пацаны и девчонки.

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