В Венгрии проходит референдум по вопросу размещения беженцев (ВИДЕО)

|В Венгрии начался референдум о квотах на мигрантов
В Венгрии стартовал референдум о квотах на мигрантов. В воскресенье утром, 2 октября, во всех городах страны открылись участки для голосования. Закроются же они, как ожидается, не раньше 20:00.
Гражданам предстоит решить, позволять ли Европейскому союзу переселять беженцев в Венгрию без согласия Государственного собрания.
По данным Национального избирательного бюро, для проведения национального референдума будет открыто 10 331 избирательных участков, в референдуме смогут принять участие более 8,2 миллиона человек.
Опросы общественного мнения, сделанные до начала голосования, показали, что среди тех, кто собирается принять участие в референдуме, высокая доля тех, кто выступает против квот. Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна превысить 50%.
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