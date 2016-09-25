В Венгрии проходит референдум по вопросу размещения беженцев (ВИДЕО)

02.10.2016 (12:14)

В Венгрии начался референдум о квотах на мигрантов

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В Венгрии стартовал референдум о квотах на мигрантов. В воскресенье утром, 2 октября, во всех городах страны открылись участки для голосования. Закроются же они, как ожидается, не раньше 20:00.Гражданам предстоит решить, позволять ли Европейскому союзу переселять беженцев в Венгрию без согласия Государственного собрания.По данным Национального избирательного бюро, для проведения национального референдума будет открыто 10 331 избирательных участков, в референдуме смогут принять участие более 8,2 миллиона человек.Опросы общественного мнения, сделанные до начала голосования, показали, что среди тех, кто собирается принять участие в референдуме, высокая доля тех, кто выступает против квот. Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна превысить 50%.