Исполнять обязанности главы Апелляционного суда Закарпатья будет Сергей Павличенко

02.10.2016 (12:27)

Апелляционным судом Закарпатья пока будет руководить Сергей Павличенко

Заседание собрания судей Апелляционного суда Закарпатской области, во время которого должны были рассмотреть вопрос об избрании председателя суда, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщили в пресс-службе учреждения.

В дальнейшем обязанности председателя Апелляционного суда Закарпатской области будет выполнять Сергей Павличенко.

Председателя суда Виталия Дробот был освобожден в связи с выходом на пенсию. Переизбрать руководителя пытались уже дважды. Первый раз собрание судей провели 9 сентября, но тогда выборы не состоялись. Сборы должны были провести второй раз 20 сентября, впоследствии их перенесли на 30 сентября. http://ua-reporter.com/novosti/204785

Сергей Павличенко, который сейчас исполняет обязанности председателя Апелляционного суда, начал свою карьеру судьи в 1992 году -арбитром арбитражного суда Закарпатской области. В 1993 году он был назначен судьей Закарпатского областного суда, 27 апреля 2015 Сергея Павличенко был избран заместителем председателя Апелляционного суда Закарпатской области. После удовлетворения заявления об отставке председателя суда Виталия Дробот Павличенко стаа исполняющим обязанности председателя суда.

О чем не знал Апелляционный суд Закарпатской области?