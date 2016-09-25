Беглые грузины скоро уберутся с Украины?

02.10.2016 (12:35)

Саакашвили собирается вернуться в Грузию

Бывший президент Грузии, нынешний глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили из Нью-Йорка заявил, что собирается вернуться на родину, где он обвиняется по уголовным делам, так же он видит главу Национальной полиции Украины Хатию Деканоидзе на посту будущего главы МВД Грузии.

“Я действительно собираюсь вернуться в Грузию и защитить интересы результатов выборов”, – заявил Саакашвили в Нью-Йорке во время встречи со сторонниками партии ЕНД.

По его словам, партия “Нацдвижения” одержит победу на предстоящих выборах в Грузии, так как она стала более сильной.

“Данный вопрос не решен с членами партии, так как партия в конечном итоге сама должна все решить, но я например, привез бы Хатию Деканоидзе в Грузию и назначил бы министром внутренних дел”,- добавил Саакашвили.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 8 октября.

Напомним, недавно Саакашвили сообщил грузинским СМИ, что сразу же после оглашения в эфире телекомпании “Рустави 2” результатов экзит-пола на парламентских выборах 8 октября он прибудет в Грузию, а за несколько дней до выборов откроет свой штаб в Турции на границе с республикой.

Также его жена Сандра Руловс, баллотирующаяся в мажоритарные депутаты от Зугдидского района, почти на всех встречах со своими сторонниками заявляет, что “возвращение Миши в Грузию неминуемо”.

Сам Саакашвили так прокомментировал слухи о своем возвращении в Грузию: “Я верю в Украину и знаю, что у нас все получится”.

Подобное ошеломительное заявление Саакашвили сделал еще в мае этого года