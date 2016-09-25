На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 4-х контрабандистов

|Пограничники Мукачевского отряда пресекли попытку контрабанды
Сегодня ночью в рамках проведения взаимодействия пограничники Мукачевского отряда совместно с венгерскими коллегами пресекли попытку перемещения значительного количества сигарет. При осуществлении проверки пограничники обнаружили вблизи границы 4 человека, заметив наряд они попытались убежать.
Пограничники для задержки нарушителей осуществили предупредительный выстрел вверх. Документов у задержанных не было, но по словам мужчины сообщили, что являются гражданами Украины. На данном направлении венгерские пограничники проинформировали об обнаружении 20 ящиков сигарет. В отношении задержанных составили документы административного производства.
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