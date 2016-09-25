В Ужгороде жителям Загорской пришлось ремонтировать улицу своими силами (ФОТО)

02.10.2016 (12:58)

Жителям улицы Загорской надоело ждать помощи от властей Ужгорода

Жители улицы Загорской утверждают, что им надоело ждать помощи от властей Ужгорода, поэтому за ремонт дороги пришлось взятся самостоятельно. Примером послужили жители одного из закарпатских сел, которые недавно тоже своими руками навели порядок.

Об этом в соцсети Фейсбук пишет Михаил Далекорей. По словам мужчины, горожане неоднократно обращались в мэрию с просьбой отреагировать на аварийное состояние дороги на улице, но власть проигнорировала просьбы жителей улицы.

Поэтому ужгородцы решили сделать ямочный ремонт дороги самостоятельно. Только за один день был наведен порядок на 600 метрах дороги.



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