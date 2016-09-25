Зачем ходить в лес? Грибы можно собирать прямо в центре Ужгорода (ФОТО)

02.10.2016 (14:06)

Более килограмма грибов собрал ужгородец на площади Кирилла и Мефодия

Ужгородцы имеют возможность не топтаться по горным тропам, насобирать грибов они могут прямо в городе, например, на площади Кирилла и Мефодия.

В частности, сегодня утром под елками в скверике между ТЦ «Украина» и бывшим магазином «Прогресс» ужгородец собрал больше килограмма грибов. Говорит, что все они пригодны к употреблению, главное - уметь их приготовить.

Осень щедра на дары. И это знают все закарпатцы. Немало любителей «тихой охоты» отправляются в это время в лес. Между отдельными грибниками даже начинаются соревнования - кто больше найдет боровиков, лисичек, красных...

Так неужели Ужгород превращается в грибную столицу Закарпатья? По крайней мере грибарство в городе уже становится обычным явлением, грибы находили уже на площади Петефи, возле ПАДИЮНа и на домашнем стадионе "Говерлы".





В Закарпатье два киевлянина собрали более ста кило белых грибов за день (ФОТО)