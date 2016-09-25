Действующим пенсионерам добавят новый обязательный платеж

02.10.2016 (15:08)

Этот шаг необходим для перехода на накопительную пенсионную систему

Для перехода на накопительную пенсионную систему теперешним пенсионерам придется платить обязательный платеж из пенсии.

О намерениях перейти на новую пенсионную систему сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в прямом эфире ЕспресоTV.

В Министерстве социальной политики назвали указанную реформу приоритетом и рассчитывают на поддержку изменений в пенсионной системе со стороны правительства и народных депутатов. Изменения в пенсионной системе будут способствовать развитию экономики в целом.

Вторая проблема, которую они хотят решить, заключается в избавлении Пенсионного фонда от несвойственных для него выплат.

Также вице-премьер-министр Розенко рассказал о реформировании системы социальной помощи и льгот.

"Мы очень серьезно очистили систему льгот. В первую очередь, это касается вопросов льготообеспечения чиновников. На сегодня ни один чиновник и ни один государственный деятель не получит льгот. Второй шаг, который был сделан, — это привязка льгот к уровню доходов граждан", — отметил Розенко.

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