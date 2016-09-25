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Действующим пенсионерам добавят новый обязательный платеж

02.10.2016 (15:08)
Этот шаг необходим для перехода на накопительную пенсионную систему
Этот шаг необходим для перехода на накопительную пенсионную систему

Для перехода на накопительную пенсионную систему теперешним пенсионерам придется платить обязательный платеж из пенсии.

О намерениях перейти на новую пенсионную систему сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в прямом эфире ЕспресоTV.

В Министерстве социальной политики назвали указанную реформу приоритетом и рассчитывают на поддержку изменений в пенсионной системе со стороны правительства и народных депутатов. Изменения в пенсионной системе будут способствовать развитию экономики в целом.

Вторая проблема, которую они хотят решить, заключается в избавлении Пенсионного фонда от несвойственных для него выплат.

Также вице-премьер-министр Розенко рассказал о реформировании системы социальной помощи и льгот.

"Мы очень серьезно очистили систему льгот. В первую очередь, это касается вопросов льготообеспечения чиновников. На сегодня ни один чиновник и ни один государственный деятель не получит льгот. Второй шаг, который был сделан, — это привязка льгот к уровню доходов граждан", — отметил Розенко.

С 1 октября вступил в силу новый закон для водителей авто


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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