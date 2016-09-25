Кандидат в президенты США Дональд Трамп засветился в порно (ВИДЕО)

02.10.2016 (15:15)

У кандидата от республиканцев внезапно обнаружился "скелет в шкафу"

Рейтинг: -1

Один из сайтов для взрослых разместил клип, на котором кандидат в президенты США Дональд Трамп веселится в компании игривых молодых девушек. Об этом сообщает Bloomberg. Как информирует издание, у кандидата от республиканцев внезапно обнаружился "скелет в шкафу" - 13-секундный ролик, вошедший в "клубничку".Все происходит на одной из улиц Нью-Йорка, где Трамп откупоривает бутылку шампанского, судя по всему в честь кролика - эмблемы Playboy. Его силуэт изображен на рядом стоящем лимузине."Неизвестно, знал ли Трамп, что этот сюжет войдет в порно-фильм. Однако, в любом случае, учитывая пуританские взгляды, господствующие в основной массе республиканского электората, эта веселая сценка из прошлого не принесла ему радости", - отметили СМИ.