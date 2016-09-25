В Верховной Раде озвучили минимальный размер зарплат и пенсий для выживания в Украине

02.10.2016 (18:08)

Минимальная заработная плата должна составлять 3,5 тысячи грн.

Минимальная заработная плата в Украине, учитывая уровень инфляции в стране, должна составлять 3,5 тысячи грн. При этом пенсия не должна быть ниже 3 тысяч грн.

Об этом заявил народный депутат, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

По его словам, к такому выводу пришли экономисты.

"Мы зарегистрировали законопроект про то, чтобы людям установить пенсию на уровне как минимум прожиточного минимума и индексировать на инфляцию. Потому что в прошлом году у нас более 20% инфляции. А пенсии не индексируются и выжить на них невозможно", - сообщил Ляшко.

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