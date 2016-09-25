На гору Поп Иван туристов влечет "Белый слон" (ФОТО)

02.10.2016 (19:10)

Обсерватория «Белый слон» на горе Поп Иван

Популярность Черная Гора получила не только благодаря своей высоте. Туристов привлекает заброшенная астрономическая обсерватория, которая располагается почти на самой вершине. Здание получило название «Белый Слон», потому что зимой со всех сторон покрывается снегом и льдом. Издалека оно напоминает силуэт большого животного.

И несмотря на то, что научные исследования здесь уже не проводятся, загадочный вид обсерватории все равно привлекает немало туристов.

Однако не путайте – есть гора Поп Иван Мармарошский, который находится на одноименном массиве, а есть Поп Иван Черногорский, который расположен в пределах Карпатского государственного национального парка. Заинтересованные путешественники грезят увидеть археологическую достопримечательность, но часто путают гору, на которой она расположена.

Когда лучше осуществить подъем на гору Поп Иван Черногорский

Гора Поп-Иван еще уникальна тем, что восходить на нее можно несколькими путями. Один из них короче, второй – длиннее, третий – сложнее, но все они по-своему интересны. Расстояние колеблется от 10 до 13 км. В зависимости от протяженности и сложности выбирается и период подъема. В холодное время лучше идти более пологим, но длинным путем через долины. А в теплое – можно подняться крутыми склонами, вершинами и лесами. С каждым десятком метров подъема вверх из-за горизонта выплывают живописные пейзажи, поэтому не лишайте себя этой красоты.

Лучшим периодом для восхождения на гору будет середина или конец лета. В жаркий период дождей намного меньше, и даже если застанет ливень, земля быстро высыхает. А от жаркого солнца можно спрятаться в тени деревьев или искупаться в прохладном озере или водопаде.

Впрочем, зимняя красота Черногорского хребта не менее привлекательна. И «Белый Слон» предстает в своем пышном виде. Несмотря на морозную погоду, покрытые пушистым снегом горы интересуют не только «походных» туристов. Здесь часто можно увидеть много фрирайдеров, которые пролетают склонами.

Подъем без проводника

За сложностью и продолжительностью подъема восхождение на гору Поп Иван приравнивается к среднему однодневному или двухдневному походу. Есть пути, которые пролегают преимущественно через долины и леса с небольшим подъемом, а есть крутые подъемы с невероятным набором высоты. Однако подъем к «Белому Слону» неоднократно совершали новички, которые впервые ходили в поход в горы.

Однако без проводника здесь можно и заблудиться. В таком случае ориентируйтесь по туристическим указателям, хижинами, скальным останцам. Спрашивайте у гуцулов, пастухов, живущих неподалеку от горы. Если вы плохо ориентируетесь по карте и не планируете поход больше чем на два дня, лучше возьмите с собой человека, который хорошо знает местность.

Маршруты к Белому Слону

Путь к «Белому Слону» можно проложить по-разному. И любой избранный окажется интересным, ведь в этой местности образовалось много озер, водопадов, вершин. Черногорский хребет, который начинается с горы Поп Иван, включает шесть высочайших вершин нашей страны.

Гора на Закарпатье – Поп Иван – довольно популярное место среди туристов. Основные тропы к вершине хорошо протоптанные, в некоторых местах даже установлены указатели. Если вы будете двигаться кратчайшим маршрутом, есть большая вероятность встретить других путешественников, направляющихся увидеть старую заброшенную обсерваторию. Итак, рассмотрим эти популярные маршруты к «Белому Слону».

Самое интересное – прокладывать маршрут через водоемы, которых может быть несколько в зависимости от выбранного пути к горе Поп Иван:

• горное озеро Маричейка – если идти от контрольного пункта Шибене;

• небольшое озерцо в двух километрах от руин «Белого Слона», если двигаться от горы Смотрич;

• небольшие озерца в долине Вертопи, между Попом и Васкулом – если подниматься через полонину Бальтазул.

1. Поход из села Дземброня

Кратчайшим путем является поход из села Дземброня. От трассы Верховина – Зеленая до самого села около 5 км. Дорога тянется вдоль потока. Начало подъема с Дземброни – автобусная остановка. От нее на полонину под горой Смотрич в южном направлении дорога круто поднимается вверх. Набирая высоту, она пролегает между угодьями и заводит в лес. На границе леса обустроена беседка.

В верхней части долины есть хижина и кошары. В теплый период здесь живут пастухи, у которых можно купить домашнюю брынзу и вурду.

1.1. Через главную вершину Смотрича – короче

Сразу за хижиной следует подняться на холм, где находится поляна. Отсюда тропа будет идти в юго-восточном направлении. Она тянется к лесу и ведет вправо, постепенно поднимаясь, выходит в заросли негустого жерепа. Далее необходимо идти в направлении линии хребта, выйти к скалам и взбираться к следующим, постепенно выходя на вершину Смотрича. Из нее уже можно повернуть на запад и пройти над отрогом Ушастый Камень, спускаясь на седло между горой Смотрич и Бальзатулом. Последнее – столб № 18, самая высокая точка долины Бальзатул.

При прохождении линии хребта Смотрича слева будет главный Черногорский хребет, а чуть ниже сохранились руины бывшего польского приюта. Еще немного ниже руин есть чистая вода, где можно в случае необходимости остановиться.

К главному хребту с седла в южном направлении ведет дорога мимо небольшого озерца, которое находится за 2 км от «Белого Слона».

1.2. Через Смотрицкие водопады и Ушастый Камень – дольше

Если просто подъем вас не устраивает, путешествие можно немного продлить и разнообразить посещением живописных водопадов. Интереснее путь окажется, если прокладывать его через Смотрицкие водопады. Они расположены на потоке Мунчель, на склонах горы Смотрич. Добраться до них можно от центра Дземброни, двигаясь по тропе, ведущей в направлении упомянутой горы. Сначала она приведет вас в горную долину, где дороги разветвляются. Нужная вам поворачивает направо и ведет к лесу.

Сюда можно попасть и через отрог Смотрича – Ушастый Камень. От хижины повернуть направо, поднимаясь в западном направлении. Вы снова выйдете на полонину с разветвлением путей. Но теперь нужно выбрать дорогу, которая поворачивает налево.

Через полчаса перехода по лесу можно услышать шум водопадов, дорога идет прямо до первого из них. Расстояние от села до каскадов около 5 км, но набор высоты составляет от 600 до 900 метров, поэтому этот путь может занять до 2 часов времени.

Если двигаться дальше в сторону горы Поп Иван, дорога поворачивает направо, превращаясь в тропу, которая поднимается на северный выступ Ушастого Камня. Ориентиром выступают скальные выходы, или так называемые «церкви». Необходимо дойти до ближайшего останца и в южном направлении подняться на хребет Смотрича, откуда затем спуститься на седло.

2. Поход из Усть-Шибеного

Небольшой приселок села Зеленая – Усть-Шибене, расположился на месте впадения потока Шибений в Черный Черемош. Путь тянется вдоль потока. В начале дороги находится шлагбаум пограничников, от него справа на расстоянии около 3,5 км, на устье потока Погорелец, есть лесничество. Далее дорога ведет над бывшим озером Шибене к одноименному перевалу на главном Черногорском хребте.

Самым удобным вариантом маршрута к горе Поп Иван от лесничества будет путь через полонины Шуринское и Веснарк. Необходимо сразу перейти поток Погорелец, между хозяйствами двигаться в северном направлении, поднимаясь вверх. Полтора часа пешком по лесу – и вы на полонине Шурин, где есть вода и хижина. Здешние пастухи разрешают туристам останавливаться в общежитии для 10-12 человек возле хижины.

Двигаться отсюда можно по дороге, ведущей к лесу от хижины на возвышенности. Пройдя полчаса по лесу можно добраться до озера Маричейка. Рядом есть источник и деревянный шатер, в котором можно остановиться.

Далее маршрут постепенно выходит из леса и ведет к развилке, где есть указатель со стрелками. Петляя между зарослями жерепа с возвышениями, тропинка ведет к седлу Маричейка, между Попом Иваном и Шурином. Повернув налево на запад, через час можно добраться к вершине горы Поп Иван.

3. Поход из Усть-Говерлы

Приселок села Луги – Усть-Говерла, от которого также идет интересный маршрут к «Белому Слону». Здесь есть лесничество и магазин, в котором можно закупиться перед многочасовым походом. Свое начало дорога берет от шлагбаума лесничества и ведет в восточном направлении. Через полтора часа ходьбы вы окажетесь у места слияния потоков Бальзатула и Стоговца. Далее ведут две дороги, но вам нужна та, что ведет на восток налево, вдоль потока Бальзатул с небольшим возвышением. Через полчаса вы доберетесь до хижин и трелевочной площадки.

Ориентиром послужит клетка над дорогой. С правой стороны дороги, неподалеку от площадки, ответвляется дорога, ведущая к потоку Васкул. Через 3-4 км она превращается в тропу и тянется к полонинам Випчина и Выход. Но будьте внимательны, перед полониной Выход тропинка малозаметна и теряется в травах.

От квартального столба лесничества с надписью «Васкул» тропа круто поднимается вверх, идет по хребту с умеренным подъемом. За два часа она выводит к полонине Выход. Здесь есть вода и хижина. Отдохнув, можно продолжить путь от хижины по тропе, которая делает небольшой крутой подъем и выходит к главному хребту Черногоры в лесу. Ориентир – столбик № 13. Двигаясь по ориентирам, выйти из леса и подниматься по тропе в криволесье. Вы должны пройти столбик № 14, от которого в северном направлении можно выйти к обсерватории на вершине горы Поп Иван.

Где остановиться

Учитывая, что поход на вершину Поп Иван можно осуществить за один день – выбор места для ночевки на маршруте достаточно широкий. Рассмотрим все возможные варианты.

Места для остановки можно распределить в зависимости от выбранного маршрута.

1. Если вы движетесь мимо вершины Смотрич, главными местами станут:

• хижина под Смотричем, более актуальна зимой, поскольку в теплый период здесь проживают пастухи;

• поляна на холме рядом с хижиной;

• вблизи руин бывшего приюта на седле;

• руины обсерватории «Белый Слон»;

• пещеры в скалах на главной вершине Смотрича. В них можно прятаться от дождя.

2. По маршруту из Устье-Шибеного заночевать можно:

• возле лесничества;

• в общежитии на полонине Шурин;

• рядом с озером Маричейка.

3. Если вы не успели добраться до Дземброни, то за селом Красник, чуть дальше от поворота на Ильцы, напротив лесопилки, есть поляна. На ней можно разместить несколько палаток, есть места для костра достаточно дров.

4. Если застала непогода, и вы не успели подняться на вершину – оптимальным вариантом будет поставить палатку под Ушастым Камнем или за водопадом. Благодаря можжевельнику там образовалась безветренная уютная местность. Есть вода, но костер лучше не разжигать – воспользуйтесь газовой горелкой.

Сколько нужно средств

Поход на гору Поп Иван актуален фактически целый год. Если вы идете впервые и не знаете, что для этого нужно, – присоединяйтесь к организованным туристическими компаниями турам. Обычно в тур входит все, что необходимо в дороге, и, конечно, сам проводник. От вас может зависеть трансфер к месту старта похода, по маршруту (если требуется), прокат снаряжения и дополнительные приятности, типа баньки, ресторанов или сувениров.

Поход с проводником

Зимний поход осуществлять желательно с проводником, поскольку затеряться среди белоснежных холмов очень легко. Неискушенному человеку найти непротоптанную тропинку почти нереально. Если вы не любите больших морозов, лучше всего выбирать весенние дни. Снег в этот период еще не сходит, но, по крайней мере, не так холодно.

• Зимний поход в Карпаты к «Белому Слону» продолжительностью восхождения до 3 дней может обойтись в 1200–1500 грн. Путь маршрута может колебаться в пределах 20–25 км. Общие дополнительные расходы, вроде посещения ресторанов, бань, покупка брынзы, грибов и т. п., обойдутся примерно в 300–500 грн.

• Поход в Карпаты на майские праздники продолжительностью в 6–9 дней будет стоить от 1700 до 2500 грн. Обычно в маршрут такого похода входит посещение многих красивых мест этого края. Это могут быть:

• водопад Шипот;

• водопады Смотрич;

• озеро Неистовое;

• урочище «Плохое место»;

• урочище «Ушастый Камень»;

• река Ластун, Бребенескул и другие.

Обязательно сходите в поход по Черногорскому хребту, в котором вы сможете посетить вершины:

• Поп Иван;

• Петрос;

• Говерла;

• Смотрич;

• Ушастый Камень и другие.

Во сколько обойдется такой поход, будет зависеть от его длительности, сложности, и, само собой, от того, что именно будет входить в стоимость туристической кампании.

Самостоятельный поход

Если вы решили совершить поход без проводника, то вас ждут следующие расходы:

• Прокат снаряжения – зависит от магазина или туристической компании. Цены указаны с запасом, могут колебаться от 200 до 500 грн в день за самое необходимое: палатку, рюкзак, спальник.

• Питание – полностью зависит от вас, что возьмете с собой, то и будете есть. Обычно, это еда, которая не требует сложного приготовления: каши, консервы, сушеная пища и т. п. Дополнительно на маршруте будет возможность купить у пастухов брынзу и грибы, цены зависят от продавцов, и могут колебаться от 50 до 100 грн.

• Ночлег. Чтобы сократить расходы, ночевать можно в палатке. Дополнительную плату могут взять только лесники, если вы остановились на их территории или в заповеднике.

• Дополнительные расходы. Рестораны или бани расположены в основном в селах. Стоимость услуг нужно согласовывать на месте.

В целом, если вы имеете все необходимые вещи для похода, то есть ничего не надо брать в аренду, берете еду с собой, не планируете ночевать в гостиницах, то главными расходами будут транспортные – стоимость дороги до места старта похода. Логично предположить, что чем ближе вы живете к Карпатам, тем дешевле окажется дорога. Кроме необходимых средств, по возможности всегда берите с собой 400–500 грн на случай непредвиденных ситуаций или форс-мажорных обстоятельств.

Поп Иван в цифрах

• Третья по высоте гора Украины – Поп Иван, высота составляет 2020,5 м над уровнем моря.

• Среднее оптимальное время подъема кратчайшим путем составляет 5 часов. Продолжительность колеблется от выбранного маршрута и скорости восхождения.

• Кратчайший маршрут из села в горы составляет около 10 км.

• Начало строительства обсерватории «Белый Слон» приходится на 1936 год, а в 1938 году произошло ее торжественное открытие. В 1939 году постройка перешла к Советскому Союзу. В 1941 году перестала действовать.

• Главным астрономическим инструментом был астрограф обсерватории. Его диаметр составлял 33 см.

• На горе Поп Иван обнаружено самое высокогорное дерево в Украине – сосна горная. Она растет здесь на высоте 2010 м над уровнем моря.

• В «сезон подъемов» за день в среднем на гору поднимается около 500 человек.

Что ждет во время подъема

Сооружение «Белый Слон» считается самым высокогорным зданием Украины.

С горы Поп Иван начинается Черногорский хребет, который объединяет 6 самых высоких вершин страны. Планируя поход, обязательно включайте в свой маршрут несколько вершин – ваше путешествие значительно обогатится новыми впечатлениями и живописными пейзажами.

Расстояние в 10–12 км может показаться небольшим, и кто-то может подумать, что пройти его можно меньше чем за 5 часов. Однако не стоит забывать, что на протяжении пути вы преодолеваете высоту почти в 2 км .

Несмотря на запущенность и разрушение сооружения, его фундамент и стены находятся в достаточно удовлетворительном состоянии. Реставрации требуют столярные изделия, деревянные перекрытия, крыша и инженерное обеспечение. Однако прежде всего восстановления требует дорога к обсерватории, которая раньше шла от лесничества в поселении Яворник.





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