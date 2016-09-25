Наливайченко назвал имена отравителей Ющенко

02.10.2016 (19:36)

Наливайченко назвал фамилию бывшего заместителя главы СБУ Сацюка

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью Наталье Влащенко рассказал, что он в 2009-ом году расследовал отравление Виктора Ющенко и отравители были установлены.

Дело же не ушло в суд, по его словам, потому что категорически против был потерпевший, на тот момент президент Виктор Ющенко. Почему против, ему Ющенко не объяснил.

На просьбу Влащенко назвать фамилии отравителей Наливайченко всячески увиливал. Сказал лишь, что это был один из руководителей СБУ и бизнесмен. На попытки Натальи дожать Наливайченко вымолвил фамилию бывшего заместителя главы СБУ Сацюка.

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