Явка на референдуме в Венгрии составила 43,7%

02.10.2016 (22:23)

Венгрия должна будет принять 2,3 тысячи мигрантов в течение следующих двух лет

На референдуме в Венгрии, призванном определить волю граждан страны по поводу квот Евросоюза по расселению беженцев, проголосовало более 43% населения с активным избирательным правом, сообщается в воскресенье на сайте Национального избирательного комитета страны.

Таким образом, результаты выборов не будут считаться действительными, поскольку для признания их таковыми требуется волеизъявление как минимум 50% граждан.

Как следует из предварительных результатов, опубликованных комитетом, 37,88% голосов (около 3,1 миллиона человек) признаны действительными, тогда как 62,12% населения (почти 7,77 миллиона человек) либо не голосовали, либо их голоса не засчитали.

При этом из принявших участие в референдуме положительно на вопрос "Хотите ли вы, чтобы ЕС имел право предписывать обязательное расселение людей, не имеющих венгерского гражданства, в Венгрии без согласия венгерского парламента?" ответили 1,79% венгров или 48 тысяч 968 человек.

Отрицательно ответили 98,21% жителей страны или 2 миллиона 687 тысяч 542 человека.

Как ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ключевым моментом должен стать факт преобладания числа противников квот ЕС. Победа голосов «против» предоставит достаточно легитимности действиям парламента и правительства, даже если референдум окажется не состоявшимся, уверен Орбан.

Согласно плану Еврокомиссии, Венгрия должна будет принять 2,3 тысячи мигрантов в течение следующих двух лет.

В 2015 году территорию Венгрии пересекли порядка 400 тысяч беженцев и мигрантов, преимущественно направляясь через Австрию в Германию и другие страны Центральной Европы. После этого власти страны воздвигли забор на южной границе и значительно усилили пограничный контроль. Будапешт уверен, что план нарушает государственный суверенитет Венгрии.