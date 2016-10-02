Погода в Ужгороде и Закарпатье в понедельник, 3 октября

03.10.2016 (05:59)

Весь день в Ужгороде будет идти небольшой дождь, который к вечеру усилится

В Закарпатской области переменная облачность, временами дожди, вечером 3-го местами: сильные дожди, грозы.

Местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 10-15 ° тепла, днем 15-20 °, в горах местами 8-13 ° тепла.

Весь день в Ужгороде будет идти небольшой дождь, который к вечеру только усилится. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 13-15 °, днем 18-20 ° тепла.

Восход 07:32

Закат 19:06

Температура за последние 130 лет 3 октября:

макс: 25.6° (2000)

мин: -1.8° (1957)

Народный прогноз погоды: 3 октября отмечается день святого Евстафия Плакиды. В народе этот день назывался Астафьевы ветры или Астафий Ветряк. День, как правило, бывал ветренный, и по ветру судили о погоде: если ветер северный - близко стужа; южный ветер - к теплу; западный - к мокроте, дождям, а восточный - к ясной погоде.