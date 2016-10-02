Курс валют на 3 октября (+ новости экономики)

03.10.2016 (06:14)

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Популисты будут паразитировать на вопросе бюджета, обвиняя его в «убийственности»

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы рассчитываем, что к 1 декабря, как предусмотрено законодательством, закон о Государственном бюджете на 2017 год будет принят. Мы должны абсолютно планово войти в следующий бюджетный год», - заявил Владимир Гройсман.

Премьер-министр сообщил, что провел встречи с тремя фракциями Верховной Рады – «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Самопомощь» - для обсуждения проекта бюджета на 2017 год. На следующей неделе состоится встреча с группами парламента «для того, чтобы вести диалог, который даст возможность принять не популистский, а реальный и прорывной бюджет на следующий год».

«Мы рассчитываем, что Парламент вовремя рассмотрит все предложения, и мы сможем перейти к принятию этого бюджета», - отметил он.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что популисты будут паразитировать на вопросе бюджета, обвиняя его в «убийственности». Владимир Гройсман подчеркнул, что такие обвинения являются бессмыслицей.

Глава правительства призвал парламент к конструктивной позиции.

«Рассчитываю на то, что украинский Парламент будет делать все для того, чтобы консолидироваться вокруг принятия бюджета, и этот бюджет станет бюджетом развития и социальной справедливости», - заявил он.

Премьер-министр отметил, что Правительство направило в ВР сбалансированный, реалистичный, честный проект бюджета, с четко определенными семью приоритетами. Среди них: сфера национальной безопасности и обороны, масштабное строительство дорог, на что планируется инвестировать от 35 до 40 млрд грн, аграрный сектор, где на поддержку малых и средних фермерских хозяйств выделят 5,5 млрд грн. Также предусмотрен ряд региональных программ.

В сфере масштабной энергомодернизации предполагается выделить 3,8 млрд грн для того, чтобы помочь местным органам власти, используя местный ресурс и в сотрудничестве с международными финансовыми организациями, стать энергонезависимыми.

Также проектом бюджета запланировано увеличение заработных плат учителей на 30% и врачей - на почти 20%. С 1 декабря этого года Правительство увеличивает социальные стандарты на 10%. В следующем году также предусмотрен их рост на 10%.

Владимир Гройсман отметил, что считает такое увеличение социальных стандартов недостаточным, но их рост возможен через рост национальной экономики.