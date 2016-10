Юная закарпатка выступила на "Голос страны дети 3", чтобы помешать закрытию музыкальной школы в родном селе (ВИДЕО)

03.10.2016 (06:25)

14-летняя талантливая красавица Марина Фреган

2 октября, в эфир вышел первый выпуск третьего сезона популярного шоу "Голос страны дети 3". В этапе «слепых» прослушиваний приняла участие и наша землячка, 14-летняя Марина Фреган. Девушка приняла участие в проекте, чтобы помешать закрытию музыкальной школы в родном селе.Девушка исполнила на конкурсе песню Дженнифер Хадсон. "And I'm telling you I'm not going" Однако, к сожалению, к Марине не повернулся ни один тренер, но Тина Кароль отметила, что девушке следовало выполнить народную песню, потому что именно в ней раскрылся бы вокал участницы. Как выступала Марина Фреган - смотрите в видео канала 1 + 1: