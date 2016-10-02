ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Позы в сексе, которые с вибратором станут еще круче - оргазм обеспечен! (ФОТО +18)

03.10.2016 (06:40)
Как использовать вибратор для удовольствия
Как использовать вибратор для удовольствия

Как использовать вибратор для удовольствия

Ложечки

94cd5a67ee76336d7c9c2b78af6dde5a_fitted_740x700.jpeg
Да, самые обычные «ложечки» могут стать чертовски сексуальными, если добавить в ваш союз третьего участника — вибратор для клитора.
Визуальный контакт
7de5d2586df271a48ab49eb839ed5795_fitted_740x700.jpg
Пусть ваш мужчина возьмет инициативу на себя! Ложитесь на бок, чтобы установить визуальный контакт (это очень возбуждает), чтобы любимый мог замечать, нравится ли вам то, что он делает с помощью рук или вибратора для женщин и члена.
Успеть за 60 секунд
55855a12438c61d80109e6a89c24923d_fitted_740x700.jpg
Супербыстрый оргазм обеспечен! Найдите в вашем доме мебель, где можно удобно устроиться для секса с вибратором. В идеале это достаточно высокая и твердая поверхность — стол, комод или спинка дивана, например.

Крадущийся тигр, затаившийся дракон
6c9b1c1a72879325883c65c492a3bd96_fitted_740x700.jpg
В этой позе с вибратором у женщины все карты в руках! Во‑первых, от вас ничего не требуется, кроме одного — выдержать равновесие, пока мужчина будет делать все самое важное. А еще можно доверить себе работу с вибратором для удовольствия.
Шоу под дождем
23c1deec548a1a28e61afb7ba4ead76d_fitted_740x700.jpg
Пожалуйста, не забудьте про антискользящий коврик в ванне, чтобы избежать возможных травм. А остальное — на ваше усмотрение!
Царица горы
140c542fafa58ff939ef0e2d9b9e58e4_fitted_740x700.jpg
Если страсть настигла внезапно, используйте ситуацию себе во благо! Подложите подушку под попу — это обеспечит нужную высоту для вашего партнера. Такая позиция очень понравится не только вам в плане ощущений (более глубокое проникновение), но и обеспечит вашему мужчине невероятное визуальное удовольствие!
Догги-стайл
40b05a3669340759d885d3ca7ae710c5_fitted_740x700.jpg
Не откладывайте подушку надолго, она еще может понадобиться! Например, можно немного поменять положение дел и тел, перевернувшись на живот.

Хороши чертовки... Сексуальные цыпочки "за 50" щеголяли на конкурсе красоты в Бразилии (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...