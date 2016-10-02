Позы в сексе, которые с вибратором станут еще круче - оргазм обеспечен! (ФОТО +18)

03.10.2016 (06:40)

Как использовать вибратор для удовольствия

Как использовать вибратор для удовольствия

Ложечки



Да, самые обычные «ложечки» могут стать чертовски сексуальными, если добавить в ваш союз третьего участника — вибратор для клитора.

Визуальный контакт



Пусть ваш мужчина возьмет инициативу на себя! Ложитесь на бок, чтобы установить визуальный контакт (это очень возбуждает), чтобы любимый мог замечать, нравится ли вам то, что он делает с помощью рук или вибратора для женщин и члена.

Успеть за 60 секунд



Супербыстрый оргазм обеспечен! Найдите в вашем доме мебель, где можно удобно устроиться для секса с вибратором. В идеале это достаточно высокая и твердая поверхность — стол, комод или спинка дивана, например.

Крадущийся тигр, затаившийся дракон



В этой позе с вибратором у женщины все карты в руках! Во‑первых, от вас ничего не требуется, кроме одного — выдержать равновесие, пока мужчина будет делать все самое важное. А еще можно доверить себе работу с вибратором для удовольствия.

Шоу под дождем



Пожалуйста, не забудьте про антискользящий коврик в ванне, чтобы избежать возможных травм. А остальное — на ваше усмотрение!

Царица горы



Если страсть настигла внезапно, используйте ситуацию себе во благо! Подложите подушку под попу — это обеспечит нужную высоту для вашего партнера. Такая позиция очень понравится не только вам в плане ощущений (более глубокое проникновение), но и обеспечит вашему мужчине невероятное визуальное удовольствие!

Догги-стайл



Не откладывайте подушку надолго, она еще может понадобиться! Например, можно немного поменять положение дел и тел, перевернувшись на живот.

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