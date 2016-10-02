ЭТО начнется 5 октября, синоптики предупредили всех!

03.10.2016 (06:48)

С 5 октября в Украине ожидают значительного похолодания

С 5 октября в Украине ожидают значительного похолодания.

«Бабье лето» в Украине продержится до среды, 5 октября. А уже тогда следует доставать теплые вещи - начнутся дожди, в отдельных регионах - со снегом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

«В среду, 5 октября, погода будет« какабека »: дожди, в отдельных районах сильные дожди, на Западе - местами мокрый снег и местами налипание мокрого снега, сильный ветер и существенное снижение температуры днем ​​до 4-9 градусов тепла, на Западе местами в дневные часы до 0-4 градусов тепла. Восток и Юг пока воздержаться.

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