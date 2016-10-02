C Ким Кардашьян на красной дорожке слетело платье и обнажилась грудь (ФОТО)

03.10.2016 (06:58)

Благодаря приспущены рукаву Кардашьян показала голую грудь

В Нью-Йорке состоялась премия MTV Video Music Awards. На ковровой дорожке премии блестели - Бейонсе с дочкой Блю Айви, Ким Кардашьян и Канье Уэст, Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум, Бритни Спирс, олимпийский чемпион Майкл Фелп и многие другие.

Телезвезда Ким Кардашьян основательно готовилась к премии. За пару дней до церемонии Ким кардинально изменила прическу - Кардашьян перекрасилась из блондинки в брюнетку.

Светская львица позировала фотографам в компании мужа Канье Уэста. Для мероприятия Ким выбрала винтажное мини с откровенным декольте от John Galliano. Благодаря приспущены рукаву Кардашьян показала голую грудь.

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