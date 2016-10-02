В Закарпатье жители села сами задержали вора

03.10.2016 (10:14)

Львовский вор попался на Свалявщине

47-летний житель Львовской области, который уже имеет судимость за грабежи, пытался обокрасть дом пенсионерки в с.Пасика Савеловского района Закарпатской области. Вора задержали сами жители села и вызвали полицию.

1 октября на тел.102 Савеловская полиции поступило сообщение от жительницы с.Пасика Савеловского района. Заявительница сообщила о том, что в селе задержали вора.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Злоумышленником оказался 47-летний житель соседней Львовской области. Этот человек уже имеет судимость за грабежи, а теперь пытался обокрасть дом 60-летней пенсионерки. Злоумышленник снял стекло из окна и залез в дом, откуда пытался похитить инструменты и джинсы. Но его заметили и задержали неравнодушные соседи.

Злоумышленника доставили в Свалявское отделение полиции. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту начато следствие.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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