В Мукачево водитель за пол часа попался 2 раза пьяным за рулем (ФОТО)

|Мукачевские патрульные остановили пьяного водителя дважды за пол часа
В субботу около 2:30 утра за нарушение ПДД мукачевские патрульные остановили автомобиль "ВАЗ-21099" на улице Матросова. Во время общения с водителем и проверки документов полицейские заметили в водителя признаки алкогольного опьянения.
Нетрезвое состояние подтвердил вывод медучреждения, в котором проводилось освидетельствование - 2,99 промилле.
После составления соответствующих админматериалов, водителя проинформировали о запрете садиться за руль. Однако уже через полчаса экипаж патрульных снова остановил эту же машину под управлением того же водителя. На мужчину повторно составили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения.
В общем эти выходные патрульные Ужгорода и Мукачево составили 15 админматериалов за управление в нетрезвом состоянии.
Напоминаем, штраф за впервое выявленное управление в состоянии алкогольного опьянения составляет 10200 гривен с изъятием водительского удостоверения на 1 год.
Работника Главного управления юстиции Закарпатья поймали пьяным за рулем (ВИДЕО)
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