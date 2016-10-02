На этой неделе некоторые улицы Ужгорода останутся без света

03.10.2016 (11:33)

В Ужгороде будут отключать электроснабжение

По данным колл-центра ПАО «Закарпатьеоблэнерго», сегодня, 3 октября, с 09.00 до 14.00, работники Ужгородского ГРЭС обрезать ветви деревьев на улице Бировчака, а с 14.00 до 17.00 - на улицах Дендеши, Даниила Галицкого.

На завтра, 4 октября, запланирован капитальный ремонт в районе драмтеатра, а также обрезка ветвей деревьев:

- С 09.00 до14.00 в микрорайоне Горяны (дачи)

- С 14.00 до 17.00 на улице Горянской;

- 15.00 до 17.00 на улицах Высокой, Невицкой.

На улицах Подгорная, Лучкая, Подгорной №30, УжНУ в среду, 5 октября, работники ГРЭС проводить замену трансформаторов тока учета УжНУ, а также обрезать ветви деревьев на улицах Кошицкой, Собранецкой. Работы продлятся с 09.00 до 17.00.

6 октября будут проводить монтажные работы в ПАДИЮНе, «Буревестнике», «Экипаже», на улице Мытной №29а (ООО "МИК). На улицах Лесной, Словацкой, Иванковской, Виноградовской, Пряшевской, в переулках Собранецком, Нижненимецком, Вишненимецком, Гусарском, Укропном и Звездном работники ГРЭС будут обрезать ветви деревьев.

В пятницу, 7 октября, с 09.00 до 12.00, обрезать деревья на улицах Серебристой, Лозовой, Землемирской, Березовой, Сосновой, Иванковской, в переулках Гусарском, Укропном, а с 13.00 до 17.00 - на улице Котловинной.

В связи с этим возможно отключение электроэнергии, сообщили в Ужгородском городском совете.

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