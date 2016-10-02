Путин придумал, что украинский разведчик выдавал себя за известного журналиста

03.10.2016 (11:53)

ФСБ предоставило Роману Сущенко государственного адвоката

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Адвокат Марк Фейгин, представлявший интересы украинской летчицы Надежды Савченко, опять занят защитой гражданина Украины. Его новый клиент - 47-летний украинский журналист Роман Сущенко, прилетевший в российскую столицу с частным визитом. Роман Сущенко Сущенко был обнаружен в следственном изоляторе Федеральной службы безопасности РФ "Лефортово" благодаря случайному стечению обстоятельств - по крайней мере так обрисовал ситуацию сайт фонда "Открытая Россия".В камере карантинного отделения учреждения украинец не смог рассказать ни о причинах/обстоятельствах своего задержания, ни о предъявленных ему обвинениях. Между тем Лефортовский суд Москвы уже вынес решение об аресте Сущенко по ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации ("шпионаж").Правозащитники, правда, узнали о якобы оказанном на гостя Москвы "психологическом давлении", о запрете следователя звонить домой, дабы сообщить супруге о своем задержании.Следствие ФСБ предоставило Роману Сущенко государственного адвоката. Консул Украины в РФ подтвердил, что дипучреждение располагает информацией о происшедшем с украинским гражданином.Роман Сущенко трудится корреспондентом Национального информационного агентства "Укринформ" с 2002 года, в длительную служебную командировку во Францию его отправили в 2010-м. Руководство "Укринформа" считает обвинения в шпионаже в адрес "журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, являющейся к тому же участницей Нормандского формата", провокацией и "очередным недружественным шагом РФ в отношении украинских граждан"."Что его понесло в Москву? Неужели забыл, что там закрывают?" - недоумевают украинские коллеги, намекая на освобожденного после Надежды Савченко 74-летнего бывшего директора полтавского завода "Знамя" Юрия Солошенко.Известно, что Сущенко приехал в российскую столицу во время отпуска. После того как два дня он не выходил на связь, оставшаяся во Франции супруга Анжела Сущенко позвонила родственникам. Те пробовали успокоить женщину, используя полунамеки, не произнося слово "задержали". Догадавшись о потаенном смысле осторожных фраз, Сущенко позвонила на "горячую линию" посольства Украины в РФ, затем направила туда же официальное заявление об исчезновении супруга."Укринформ" и супруга украинского журналиста заключили соглашение с российским адвокатом Марком Фейгиным. Он уже побывал в "Лефортово", составил ряд заявлений по делу. Судя по его заметкам в социальной сети, сейчас адвокат находится в Лефортовском суде, затем отправится в следственное управление ФСБ, после чего опять вернется в тюрьму к своему подзащитному.