Путин придумал, что украинский разведчик выдавал себя за известного журналиста
03.10.2016 (11:53)
ФСБ предоставило Роману Сущенко государственного адвоката
Адвокат Марк Фейгин, представлявший интересы украинской летчицы Надежды Савченко, опять занят защитой гражданина Украины. Его новый клиент - 47-летний украинский журналист Роман Сущенко, прилетевший в российскую столицу с частным визитом.
Роман Сущенко Сущенко был обнаружен в следственном изоляторе Федеральной службы безопасности РФ "Лефортово" благодаря случайному стечению обстоятельств - по крайней мере так обрисовал ситуацию сайт фонда "Открытая Россия".
В камере карантинного отделения учреждения украинец не смог рассказать ни о причинах/обстоятельствах своего задержания, ни о предъявленных ему обвинениях. Между тем Лефортовский суд Москвы уже вынес решение об аресте Сущенко по ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации ("шпионаж").
Правозащитники, правда, узнали о якобы оказанном на гостя Москвы "психологическом давлении", о запрете следователя звонить домой, дабы сообщить супруге о своем задержании.
Следствие ФСБ предоставило Роману Сущенко государственного адвоката. Консул Украины в РФ подтвердил, что дипучреждение располагает информацией о происшедшем с украинским гражданином.
Роман Сущенко трудится корреспондентом Национального информационного агентства "Укринформ" с 2002 года, в длительную служебную командировку во Францию его отправили в 2010-м. Руководство "Укринформа" считает обвинения в шпионаже в адрес "журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, являющейся к тому же участницей Нормандского формата", провокацией и "очередным недружественным шагом РФ в отношении украинских граждан".
"Что его понесло в Москву? Неужели забыл, что там закрывают?" - недоумевают украинские коллеги, намекая на освобожденного после Надежды Савченко 74-летнего бывшего директора полтавского завода "Знамя" Юрия Солошенко.
Известно, что Сущенко приехал в российскую столицу во время отпуска. После того как два дня он не выходил на связь, оставшаяся во Франции супруга Анжела Сущенко позвонила родственникам. Те пробовали успокоить женщину, используя полунамеки, не произнося слово "задержали". Догадавшись о потаенном смысле осторожных фраз, Сущенко позвонила на "горячую линию" посольства Украины в РФ, затем направила туда же официальное заявление об исчезновении супруга.
"Укринформ" и супруга украинского журналиста заключили соглашение с российским адвокатом Марком Фейгиным. Он уже побывал в "Лефортово", составил ряд заявлений по делу. Судя по его заметкам в социальной сети, сейчас адвокат находится в Лефортовском суде, затем отправится в следственное управление ФСБ, после чего опять вернется в тюрьму к своему подзащитному.
Комментарии
Рейтинг: 3
Киевские хряки задайтесь вопросом, а почему из миллионов граждан Украины, пребывающих на территории РФ, арестовали именно этого Сущенку? И скажите СПАСИБО,что его попросту не пристрелили,как это делают в Украине, своих журналистов убивают.
Рейтинг: 0
Срочное сообщение. Слух такой прошел,что это адвокат Фейгин на него донос настрочил,чтоб в суде защищать. Ничего личного - это бизнес.Жижи по новому умеют это делать, кусать хочеся и семью кормить, адвокатишки они же иуды-донес и тут же будет защищать и деньги получит за донос и за защиту.
Рейтинг: 2
"... собственного корреспондента национального информационного агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко»/****
В "европах" уже нагулялся, "ценностей" набрался, захотелось к агрессорам отдохнуть от европейского дурдома.
Рейтинг: 3
Почему он проводил свой отпуск в стране агрессоре? Неужели поехать больше некуда?В отличии от официального Киева, В России не арестовывают за то,то он украинец.Будут доказательства-сядет,не будет-выпустят на свободу.
Рейтинг: 3
А какие дела могут быть у него в стране агрессора с которой его Украина "воюет" денно и ношно ,защищая европейские ценности??? Ведь парасенко уже уничтожил 200 тысячную российскую армию. Так что правильно, что арестовали, у него одно подлое дело -щпиенить.
Рейтинг: -2
Кровавая авантюра Путина в Сирии: Итоги
Год назад Россия начала бомбежки Сирии. Заявленные цели Кремля сводились к следующим тезисам:
Быстро добиться стратегического перелома в Сирии в пользу Асада. Замазать захват части Украины образом «борцов с исламским терроризмом», сменив украинскую повестку дня. Кардинально улучшить отношение с Западом, прежде всего с США, войдя в «антитеррористическую коалицию», вернув себе статус «равноправного партнера» и «великой державы».
Рейтинг: -2
Хотелось бы спросить, сколько расейских адептов рускава мира с журналистскими корочками задержано у нас?
Или "зеркальный ответ" это не наше?
Рейтинг: 0
СРОЧНО!!! МИД Украины выразил протест в связи с арестом в России по подозрению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко. "В ведомстве также потребовали «соблюдения прав украинца, немедленного допуска (к нему) консульских должностных лиц Украины". МИД РФ согласно допустить к нему только: Турчинова, Авакова, Парубия и Парашенку.
Рейтинг: -1
Кто хочет стать шпионом,добро пожаловать в Мордор!
Рейтинг: 2
Вот еще одного политика для Украины воспитают российские разведчики.Сущенко выйдя из СИЗО и будет требовать прекращения войны на Донбасе!Украина на сегодняшний день самая комичная страна во всём мире, даже самые отсталые страны уже смеются над политическими выходками Украины, а скакунам это только в радость.
Рейтинг: 3
Известно, что Сущенко приехал в российскую столицу во время отпуска. Отпуск начался и сразу к агрессору рвануть. Он же такой страшный этот агрессор,что в отпуск к нему хочется съездить. Поехал бы в свой демократический евросоюз, а нефик шастать по стране ахрессора.А раз попался, то тюрьма сделает из свина человека!Пример: Савченко! Как она быстро поменяла мировозрение!Так что не переживайте майндауны, выйдет ваш журналист ЧЕЛОВЕКОМ ! (в отличие от вас майндаунов,кричащих слава украине, героям слава, а за что слава никто толком сказать не может)
Рейтинг: -3
СРОЧНО!!! Официальный представитель Госдепа США признал, что россия поставляет вооружение ИГИЛ и Асаду, а также занимается убийствами невинных сирийцев, спонсирует убийства в Украине!!!
Рейтинг: 5
Да на фиг он нужен? Поговорят с ним по душам и тудыть его обратно в укропию и пущай в месте с надькой бунтует.Это киевские каратели могут пытать своих же граждан неизвестно за что.Россия соблюдает права хохлов, а Украина права российских граждан НЕТ. Представьте если бы русские в таком количестве поехали на заработки в Украину.