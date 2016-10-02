Закарпатские пограничники изъяли партию игл для мезотерапии (ФОТО)

|Закарпатские пограничники обнаружили скрытые товары стоимостью свыше 190 тыс грн
Вчера пограничники Чопского отряда совместно с работниками таможни обнаружили 190 упаковок со стерильными иглами для мезотерапии, которые гражданин Украины пытался переместить через границу с сокрытием от контроля.
Так, в пункте пропуска «Тиса» на въезд в Украину прибыл микроавтобус «Мерседес» под управлением 37-летнего украинца. Мужчина сообщил, что никаких товаров или предметов через государственную границу он не перевозит. Однако исходя из анализа оценки рисков у правоохранителей возникли сомнения. Поэтому в результате углубленной проверки пограничники на полу багажного отсека автомобиля обнаружили три картонных коробки в которых находилось 190 упаковок с иглами для мезотерапии.
Сейчас обнаружен товар изъят, а на правонарушителя составлены соответствующие административные документы.
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