Конституционный Суд просят признать неконституционными ликвидацию высших спецсудов и конкурсный отбор судей

03.10.2016 (12:59)

Пленум также считает неконституционным конкурсный отбор судей

Верховный Суд просит Конституционный Суд признать неконституционными ликвидацию высших специализированных судов и конкурсный отбор судей. Соответствующее решение принял пленум Верховного Суда в понедельник. За данное решение первоначально проголосовали 22 человека, при том, что в пленуме принимал участие 21 судья.

Со второй попытки "за" проголосовал уже 21 участник пленума.

В своем представлении пленум просит КС признать неконституционными положения новой редакции закона "О судоустройстве и статусе судей", согласно которым высшие спецсуды и действующий Верховный Суд ликвидируются и вместо них создается новый Верховный Суд с 5 кассационными палатами.

Глава Верховного Суда Ярослав Романюк считает, что в данной ситуации была нарушена процедура ликвидации судов.

"Полномочия относительно ликвидации судов отнесены к полномочиям Президента Украины. Но решение о ликвидации Верховного Суда и высших спецсудов почему то принял другой орган - Верховная Рада", - сказал он.

Пленум также считает неконституционным конкурсный отбор судей в новый Верховный Суд.

Кроме того, по мнению членов пленума, нарушает Конституцию введение конкурсного отбора для судей, у которых истек 5-летний срок полномочий.

Также пленум считает, что вступившая в силу судебная реформа вводит неравенство среди судей, а именно, судьи, прошедшие конкурсный отбор и квалификационное оценивание, будут получать намного более высокую заработную плату чем судьи, которые еще не прошли данные процедуры.

"Закон принят на эмоциях, закон принят ситуационно", - заявил Романюк.

Он считает, что закон "О судоустройстве и статусе судей" принят в результате политических договоренностей.

Обращение в КС поддержала также глава Совета судей Валентина Симоненко.