Закарпатье посетил советник Арсена Авакова (ВИДЕО)

|Советник министра МВД приехал в Ужгород
Советник министра МВД приехал в Ужгород, чтобы наладить диалог между полицией и обществом.
На рабочую встречу в главном управлении нацполиции Закарпатья пришли руководители различных подразделений нацполиции, ветераны МВД, а также представители общественных организаций.
Наша область стала десятой, которую Владимир Мартыненко вместе с рабочей группой посетил с целью налаживания сотрудничества с обществом.
Первый вопрос, который подняли представители общества в рамках встречи, это переаттестация правоохранителей, а точнее одного нарушителя закона, всем известного бывшего начальника Ужгородского ДАИ Алексея Спивака.
Подробности смотрите в видеосюжете:
Алексей Спивак не прошел аттестацию и будет уволен из полиции (ВИДЕО)