Закарпатье посетил советник Арсена Авакова (ВИДЕО)

03.10.2016 (14:41)

Советник министра МВД приехал в Ужгород

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Советник министра МВД приехал в Ужгород, чтобы наладить диалог между полицией и обществом.На рабочую встречу в главном управлении нацполиции Закарпатья пришли руководители различных подразделений нацполиции, ветераны МВД, а также представители общественных организаций.Наша область стала десятой, которую Владимир Мартыненко вместе с рабочей группой посетил с целью налаживания сотрудничества с обществом.Первый вопрос, который подняли представители общества в рамках встречи, это переаттестация правоохранителей, а точнее одного нарушителя закона, всем известного бывшего начальника Ужгородского ДАИ Алексея Спивака.Подробности смотрите в видеосюжете: