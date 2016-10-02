В Мукачево пьяный водитель снес столб с фонарем (ФОТО)

03.10.2016 (14:57)

Водитель просто не заметил столб с фонарем

1 октября около 10 часов вечера экипаж мукачевских патрульных получил сообщение о повреждении осветительного фонаря на улице Пушкина.

Отношение к ДТП с места происшествия скрылись, поэтому полицейские решили проверить камеры наблюдения и установить виновников. С видео записи правоохранители выяснили, что повреждения вызвала Skoda Octavia серого цвета.

Уже в полночь патрульные разыскали и остановили автомобиль нарушителя на улице Карпенко Карого. Автомобиль имел характерные механические повреждения. Кроме ДТП водитель нарушил требование запрещающего знака и имел признаки алкогольного опьянения.



Объясняя содеянное водитель сообщил, что столб с фонарем просто не заметил.

На мужчину патрульные вынесли постановление за нарушение ПДД и составили 3 адимнпротоколы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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